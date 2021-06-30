Galataport işçileri eylemde: İnsanca çalışma koşulları istiyoruz

Hakkında birçok dava açılmış olmasına ve yargı sürecinin devam etmesine karşın inşaatı süren Galataport projesinde, sendikalı oldukları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedikleri için işten çıkarılan işçiler protesto düzenledi.

İşten çıkarılan Veysel Çelik, şantiyede işçilere zayıflamış emniyet kemerleri, ucuz ve kalitesiz baretler verildiğini söyledi.

İşten çıkarılan işçiler ve Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev-Yapı-İş) üyeleri basın açıklaması yapmak üzere bugün Karaköy’de bulunan Galataport şantiyesi önünde bir araya geldi. İşçilere destek vermek üzere Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Devrimci Turizm İşçileri Sendikası ve Emekliler Sendikası üyeleri de basın açıklamasına katıldı.

Dev-Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut burada basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Karabulut, işçilerin bağlı olduğu taşeron firma yetkilileri ile görüştüklerinde işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadıkları için işten çıkarıldığını öğrendiklerini söyledi.

Karabulut, firma yetkililerinin iddiasının işçilerin geçen aylarda gizlice çekilmiş fotoğraflarına dayandığını belirtti ve firmaların bu uygulamalarla sendika üyesi işçileri şantiyeden çıkarmayı amaçladığını söyledi. Karabulut, işçilerin hakları teslim edilene ve işe dönene kadar eylemi Galataport önünde sürdüreceklerini aktardı.

Geciken maaşlar, kötü çalışma koşulları…

Karabulut’un açıklamasından sonra işten çıkarılan Veysel Çelik basın açıklamasını okudu. Çelik, özetle şunları söyledi:

“Her ay geciken maaşlarımız düzene girsin diye, iş yerinde beslenme koşulları düzeltilsin diye çaba sarf ettiğimiz için özellikle 1 Mayıs’tan sonra yoğunlaşmaya başlayan yıpratma ve yıldırmaya yönelik çeşitli baskılardan sonuç alamayan şirket yöneticileri, nihayet dün (29 Haziran) itibariyle sözde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ (İSG) kurallarına uymama gerekçesiyle iş akdini tek taraflı olarak feshetti.

Sözde çıkış gerekçesi olan mola zamanında çıkarılan ve çene bağı olmadığı için düşen baretlerle ilgili haftalar önce gizlice çekilen fotoğraflar ve geçmişe dönük düzmece tutanaklarla çıkışımız verildi. Çıkışlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığımızla alakası yoktur. Bunu şantiyede herkes bilinmektedir.

Ama işçinin, defaatle bildirdiği halde bir ay boyunca yırtık iş ayakkabısıyla çalışmaya mecbur bırakılması gayet açık bir ihlaldir. Zayıflamış emniyet kemerlerinin zamanında değiştirilmemesi açık bir ihlaldir. İşçiye ucuz kalitesiz baret verilmesi açık bir ihlaldir. İçine girilemez hale gelen tuvalet ve lavabolara düzenli temizlik-bakım yaptırılmaması da öyle… Ve tüm bunlar bu şantiyede bizzat yaşayıp gözlemlediklerimiz bazı ihlallerdir.”

Baskı ve yıldırmanın Dev-Yapı-İş sendikasına üye olmalarından sonra başladığını ifade eden Çelik, haklarını savunup koruyacaklarını söyledi.

Sivil polislerin de uzaktan izleyip kayda aldığı eylem sırasında işçiler “İnşaat işçisi köle değildir”, “İşimizi geri istiyoruz”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarını attı.