Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Onarım çalışmalarının tamamlandığı Galata Kulesi, tekrar ziyaretçilere açılıyor.

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Galata Kulesi’nde süren onarım çalışmalarında sona gelindi. Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kulenin 25 Mayıs’ta tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Restorasyon çalışmalarının hem kültürel mirası koruyacak hem de ziyaretçilere ve göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Çalışmaların profesyonel dağcılar tarafından desteklendiğinin belirtildiği açıklamada şunlar dendi:

“25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ziyaretçilere yeniden açılacak olan Galata Kulesi’nde, ziyaretçi yönetim planı çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecektir.”