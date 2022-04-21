G7 ülkelerinden Ukrayna’ya 24 milyar doları aşkın yardım sözü

G7 ülkeleri maliye bakanları, uluslararası toplumla birlikte 2022 ve sonrası için Ukrayna’ya 24 milyar doları aşan ek destek taahhüdünde bulunduklarını bildirdi.

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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşa ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını, savaştan kaynaklanan can kaybını ve savaşın küresel ekonomik etkisini görüşmek üzere bir araya geldikleri aktarıldı.

Uluslararası kuruluşlar ve çok taraflı forumların Rusya ile faaliyetlerini artık her zaman olduğu gibi yürütmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya’nın bu hafta düzenlenen G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları dahil olmak üzere uluslararası forumlara katılmasından üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Uluslararası toplumla birlikte 2022 ve sonrası için hem finansal hem de maddi anlamda 24 milyar doları aşan önemli miktarda ek destek sağladık ve taahhüt ettik” dendi.

Ukrayna ve komşu ülkelere verilen desteğin yakın bir şekilde koordinasyonuna devam edilmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Ukrayna’nın acil ihtiyaçlarının karşılaması ve geleceğinin yeniden inşa edilmesi için yeterli desteği sağlamaya çağrıldı.