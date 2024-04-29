Futbolun karbon ayak izi büyüklüğünü biliyor musunuz?

Futbol şu an 3,5 milyarlık, küresel hayran kitlesiyle dünyanın en sevilen spor oyunlarından biri. Ancak bu büyük takipçi kitlesi ve uluslararası dolaşım, ciddi bir karbon ayak izi problemini de beraberinde getiriyor. Futbolda, stadyumlara harcanan enerjiden maçlar için yapılan seyahatlere kadar pek çok problem dünyamız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip.

Küresel futbol endüstrisinin yılda 30 milyon tondan fazla karbondioksit ürettiği tahmin ediliyor. Bu miktar Danimarka’nın ürettiği toplam emisyon ile neredeyse eşdeğer. Üstelik her kulübün verileri, büyüklüğüne ve konumuna göre değiştiğinden bağımsız kulüplerin emisyonları bu hesabın dışında kalıyor.

Ancak büyük organizasyonların rakamları gerçekten endişe veriyor. Örneğin Katar’da düzenlenen 2022 Erkekler Dünya Kupası yaklaşık 3.63 milyon ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) üretti. CO2e, “karbondioksit eşdeğeri” anlamına geliyor. Farklı sera gazlarının emisyonlarını küresel ısınma etkilerine göre karşılaştırmak için kullanılan bir ölçü birimi. Ölçülen tüm sera gazlarının birleşik emisyonlarıyla aynı ısınma etkisine sahip olan karbondioksit miktarını temsil ediyor.

3.63 milyon ton CO2e’nin yüzde 52’sini ulaşım, yüzde 20’sini ise konaklama oluşturdu. Geçici ve kalıcı tesis inşaatı ise bu toplamın yüzde 23’üne neden oldu. Katkıda bulunan diğer faktörler arasında, lojistik, medya, malzeme, mal ve mekân operasyonlarının yanı sıra elektrik, ısıtma ve soğutma kalemleri de yer aldı.

FIFA, bu iddialar nedeniyle daha önce turnuvanın karbon nötr olacağını söylese de veriler maalesef sözlerin tutulmadığını gösterdi.

Ancak UEFA, bu yaz Almanya’da gerçekleşecek olan Erkekler Euro 2024’ün şimdiye kadarki en yeşil turnuva olacağını iddia etti ve sürdürülebilirlik girişimlerine 32 milyon euro yatırım yaptıklarını açıkladı. Bu yatırımlara Almanya’nın ulusal demiryolu sistemi olan Deutsche Bahn ile seyahat etmek için 36 saatlik ücretsiz yerel ulaşım ve 29 euro sabit fiyatlı indirimli bilet projesi de dahil. Bu girişimlerin emisyonları sınırlayıp sınırlamayacağı ya da davranış değişikliği yaratıp yaratmayacağı henüz bilinmemekle birlikte, izleyicilerin çoğunun Almanya dışından geleceği öngörülüyor. Bu yılki turnuvanın yaklaşık 490 ton sera gazı emisyonu üreteceği ve bunun yüzde 80’inin taraftar seyahatinden kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

Avrupa futbolu büyüdükçe risk de büyüyor!

Gelecek sezon UEFA’nın üç büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’ne ek olarak 177 fikstürle, erkekler Avrupa kulüp futbolu daha da genişleyecek.

BBC Sport araştırmasına göre, bu fikstür genişlemesi yüzünden taraftarlar ve takımlar 2024/25 sezonu boyunca yaklaşık 2 milyar hava mili uçacak. Bu rakam 2022/23’te 1.5 milyardı.

Analiz, 2022/23 sezonunda 32 takım ve taraftarlarının seyahatinin 368.388 ton CO2e yaydığını, 2024/25 sezonundaki 36 takım ve taraftarlarının emisyonunun ise 480.717 ton CO2e olacağını gösteriyor.

Peki “yeşil futbol” mümkün mü?

Birleşmiş Milletler, 2016 yılında yetkilileri emisyonları azaltmaya ve 2024 yılına kadar net sıfıra ulaşmaya çağıran “İklim için Spor Eylem Çerçevesi”ni başlattı. Premier Lig, Arsenal, Liverpool, Spurs ve Newcastle gibi kulüplerin yanı sıra lig dışı ve Avrupa takımları da bağımsız taahhütlerle bu eylem çağrısına katıldı. FIFA, iklim stratejisinin bir parçası olarak etkinlikler boyunca emisyonları azaltmayı hedeflediğini ve 2024 yılına kadar karbon nötr olmayı umduğunu söyledi. UEFA ise 2022’de Birleşmiş Milletler Sıfıra Yarış kampanyasına katıldı ve 2030 yılına kadar etkinliklerin emisyonlarını yarıya indirme sözü verdi. Ancak tüm bunlar için çok daha somut adımlar atılması gerekiyor.

İklim bilincine sahip genç taraftarlar dünyayı önemsiyor!

İngiltere merkezli bir futbol dijital medya ajansı ve platformu olan Rising Ballers tarafından yapılan bir araştırma, Z kuşağı futbol taraftarlarının yüzde 72’sinin çevreyi önemsediğini ve yüzde 61’inin futbolun daha çevre dostu olması gerektiğine inandığını kanıtladı. Genç futbol taraftarlarının yüzde 40,2’sinin ise futbolun yüksek karbon ayak izine neden olduğunu düşündüğü sonucunu ortaya çıktı.

Araştırma ayrıca, futbolun gelişen “eco-aware” ortamında markalar için yeni bir sponsorluk fırsatı olduğunu, genç futbol taraftarlarının yüzde 54’ü ana akım bir seçenek yerine daha sürdürülebilir bir markadan alışveriş yapmayı tercih edeceğini söyledi. Bu sonuç, sponsorlara futbolun sürdürülebilirlik de dâhil olmak üzere pek çok alanda izleyicisiyle yakınlaşması gerektiği anlamına geliyor.

Genç nesil endüstride, marka sponsorluklarından karar vermeye ve içerik tüketimine kadar pek çok şeyi şekillendiriyor. Ayrıca futbolun, net sıfır hedeflere ilerleyerek ve yeşil aktiviteyi teşvik ederek, genç taraftarlar için iklim krizi konusunda farkındalık yaratma gücü bulunuyor.

Diğer yandan futbolun uygun hava koşullarında oynanabilecek bir oyun olduğunu düşünürsek, spor endüstrisinin karbon emisyonları hesaba katmaması durumunda gelecekte organizasyonların sekteye uğrayacağı da kesin görünüyor. Dolayısıyla oyunun keyfini çıkarmak istiyorsak bu konuda adım atmaktan başka bir çaremiz bulunmuyor.