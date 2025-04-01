Füsun Sarp Nebil: Ekşi Sözlük'te Organize Troll Ağları olduğu iddia ediliyor

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Ama şimdi X.com üzerinde 3 gündür sürekli yazan bir hesabın yazdıklarına ve söylediklerine baktığımızda, sadece ana akım medyayı değil başka kanalları da ele geçirdikleri anlaşılıyor. Bunların başında da maalesef ‘Ekşi Sözlük’ geliyor. Adeta ‘AKP’nin Kurtarılmış Bölgesi’ haline geldiği düşünülüyor.

Zaten son bir kaç yıldır, pek çok kişi, platformun tarafsızlığını ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin ne derece organik olduğunu sorguluyor. Amerikan Reddit platformunda da Ekşi Sözlüğün adeta bir manipülasyon merkezi haline geldiği ile ilgili bir analiz bulunuyor. Kısaca özetlersek o hesap şunu diyor; “Ekşi Sözlük, organize troll faaliyetlerinden etkilenen bir platform haline gelmiş görünüyor. Kullanıcıların bilinçli olması ve platformun daha etkili moderasyon politikaları uygulaması gerekiyor.”

Ekşi Sözlük’ün trol tespitinde çok başarılı olamadığı ya da yurtiçinde olduğundan hayatta kalmak için iktidara -aynen bazı TV kanalları gibi- boyun eğdiği söylenebilir. Sonuca bakarsak şunlar öne sürülüyor; Ekşi Sözlük’te Organize Troll Ağları olduğu ve bazı kullanıcı gruplarının, siyasi veya ideolojik ajandalarını desteklemek için sistematik şekilde entry girdiği iddia ediliyor.

Troll Hesapların Özelliklerine bakıldığında, yeni açılmış veya bot benzeri hesaplar kullanılarak yapay etkileşim sağlandığı ve aynı IP’den çok sayıda hesap ile girilen entry’ler olduğu, bunların belirli bir görüşü öne çıkarmaya çalıştıkları belirtiliyor. Moderatörlerin Rolüne de işaret ediliyor ve bazı kullanıcıların, moderatörlerin troll hesaplara karşı yetersiz kaldığını veya bazı manipülasyonlara göz yumduğunu iddia ediyor. Siyasi ve Toplumsal Manipülasyondan bahsediliyor.

Füsun Sarp Nebil’in yazısı