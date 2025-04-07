Füsun Sarp Nebil: Bir an önce WhatsApp'dan Signal'e geçin

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AKP’nin hedefinde WhatsApp mesajlaşmaları olduğu anlaşılıyor. Çünkü x.com gibi ortamlarda açık yazılan eleştirilerin, vatandaşların başına çeşitli dertler açması yüzünden, muhalefetin yürütüldüğü önemli bir ortam WhatsApp platformu. AKP şimdi WhatsApp’ın bir temsilcilik açmasını istiyor ve önüne sosyal medya firmalarına yönelik getirilen bant daraltma, para cezaları gibi tehditleri koyuyor. Bunun sonucu ne olabilir? Basit: WhatsApp engellenebilir, (gerçi WhatsApp 2023’de bant daraltmalara karşı önlem aldığını açıklamıştı) ya da daha kötüsü, acaba AKP talep ederse, bazı kişiler ya da gruplar arasındaki mesajlaşmalar şifresiz olarak verilebilir mi?

Uçtan uca şifreleme” ve “yüksek gizlilik” iddiaları öne süren ama Gözetim Kapitalizminden nemalanan WhatsApp’a karşı, kısa bir süre önce önemli bir eleştiri Signal Başkanı Meredith Whittaker’dan geldi. Whittaker, Meta’nın (Facebook’un ana şirketi) WhatsApp’ı “uçtan uca şifrelenmiş” olarak sunmasını karşın, arka planda kime, ne zaman, ne sıklıkta ve ne kadar süreyle mesajlaştığınızla ilgili verileri toplamasını eleştirdi. Whittaker, “Meta verileri işlerken, WhatsApp gizliliği pazarlıyor” şeklinde suçladı. Bunu “gizlilik tiyatrosu” olarak adlandırdı: Çünkü yüzeyde şifreleme varken, altında gözetim mevcut.

Bu nedenle yazımızın başlığındaki tavsiyemizi hatırlatalım; bir an önce WhatsApp’dan Signal’e geçin. En azından hassas haberleşmelerinizi Signal üzerinden yapın. Signal açık kaynaklıdır. Gizli bir gözetim olup, olmadığını kontrol için kodu herkes tarafından incelenebilir. Bu önemli. Dolayısıyla kodlarından hareketle, Signal sizin hakkınızda neredeyse hiçbir veri toplamaz — sadece telefon numaranız elindedir. Signal bağışlarla finanse edilen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Signal her zaman yeni güvenlik özelliklerini (kaybolan mesajlar, mühürlü gönderici vb.) zorluyor. Çünkü Signal ile amaç sadece güvenli iletişim olarak veriliyor (en azından şimdilik). Buna karşılık WhatsApp, uçtan uca şifreleme iddia etse de, uzun bir gizlilik skandalları geçmişi olan Meta’ya (Facebook) ait.

Füsun Sarp Nebil’in yazısı