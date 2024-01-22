Fulya Soybaş: Baklava yemek hayal oldu

Sosyal medyada gezinirken “baklavanın kilosu 1050 lira” başlıklı bir paylaşım ve altında da etiketini gösteren bir fotoğraf gördüm.

Gözlerime inanamadım! Bir kilo baklava… 1050 lira mı? Fiyatı neredeyse gram altın ile yarışıyor.

Fotoğrafın altına “Bu fiyat halis mi?” yazmış genç bir arkadaş.

O sorunun peşine düştüm. Malum önümüz ramazan. Baklavanın kilosu ne kadar?

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Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım da sosyal medyada dolaşan görseli görmüş. Diyor ki: “Baklavanın yüzlerce çeşidi var. Görseli paylaşılan baklava, ‘ekstra’ fıstıklı ve tereyağlı, midye şeklinde hazırlanan özel baklavadır, ‘spesiyal’ olarak tezgâha çıkan bir üründür. Dolayısıyla fiyatı içindeki bol malzemeye göre gayet normaldir. Klasik- fıstıklı baklavanın kilosu 750-850 lira, klasik- cevizli baklavanın kilosu da 600-650 liradır. Fiyatlarımızda artış yoktur. Bu konu sürekli gündeme geliyor. Sormak isterim, kime göre ve neye göre pahalı baklava?

Kilosu 850 liradan 100 gram (3-4 dilim baklava) 85-90 lira eder. Dışarıda bir kahve iç, 100 lira. Kahvenin yapılmasında ne var Allah aşkına? Oysa baklava bir zanaat. Bir ustanın yetişmesi ne büyük emek. Ayrıca piyasada kilosu 300’e de 500’e de baklava bulmak mümkün. Ama “Güvenilir yerden alacağım” ya da “Yediğimden şöyle ağız dolusu bir keyif alayım” diyorsan o zaman iş başka… Fıstığın kilosu 900, tereyağının kilosu 450 liraya dayanmış. İşçilik fiyatları en az yüzde 50 arttı. Kiralar aldı başına gitti. Biz, bunlara rağmen zam yapmadık. Çünkü biliyoruz ki zam yaparsak satışlar düşer. Çünkü baklava; malzeme fiyatları ve ustalığının zor olması sebebiyle geçmişten günümüze kadar her zaman diğer tatlılara göre daha ‘lüks’ ve ‘pahalı’ ancak temel tüketim olmadığı için de ilk vazgeçilen olmuştur. Eskiye oranla satış miktarımız zaten hayli azalmıştır. Daha da azalmasını istemiyoruz.”

Fulya Soybaş’ın yazısı