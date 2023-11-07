Fransa’da oturumu olmayanlara ücretsiz tedaviyi yasaklayan madde senatodan geçti

Fransız Senatosu, ülkede oturumu olmayanlar için devlet tarafından ücretsiz tedavi desteğini yasaklayan tasarı maddesini kabul etti.

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Fransız Senatosu, göçmen ve sığınmacı konularını kapsayan yasa tasarısını görüşüyor. AA’nın haberine göre tasarıda yer alan devletin, oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi imkanını yasaklayan madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, ülkede oturum izni bulunmayanlar, acil durumlar hariç devletin sağladığı ücretsiz tedavi haklarından yararlanamayacak.

Tasarının bütün maddeleri senatodan geçtikten sonra yeniden müzakere için Ulusal Meclis’e gönderilecek.