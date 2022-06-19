Fransa’da Macron’un ittifakı mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor

Fransa’daki genel seçimlerin ikinci turu tamamlanırken, sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ensemble (Birlikte) ittifakı Ulusal Meclis’te salt çoğunluğu elde edemiyor.

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Ipsos-Sopra Steria şirketlerinin yerel saatle 20:00’de verdiği sandık çıkışı anketleri, ikinci turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste çoğunluğu kazanamayacağını gösteriyor.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Ensemble, Ulusal Meclise 224 milletvekilli sokabiliyor. Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti (veya ittifak), hükümeti kurabilecek.

Öte yandan, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon’un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 149 görünüyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) mecliste temsil edecek milletvekili sayısı 89 olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri toplam 78 milletvekili çıkarabiliyor.

Ifop-Fiducial şirketlerinin yerel saat ile 20:30’daki sandık çıkış anketlerine göre de Ensemble ittifakının mecliste elde edebileceği sandalye sayısı 210 ila 240 görünürken, Nupes’ın, 170 ila 195 sandalye elde etmesi öngörülüyor.

Bu ankete göre, RN tek başına 80 ila 95 milletvekili çıkarabilirken LR ve müttefik partilerinin toplam milletvekili sayısı 55 ila 65’ta kalıyor.

Genel seçimde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Seçimin ikinci turuna kalan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakandan milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

Fransa’nın deniz aşırı topraklarından Guadeloupe Valiliğinin açıkladığı sonuçlara göre, Guadeloupe’un ikinci seçim bölgesinde milletvekili adayı olan Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, sol rakibine karşı yarışı kaybetti.

Basının aktardığı kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekili adayı Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon ve Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin seçimden mağlup ayrılırken, halihazırda Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Franck Riester ve Parlamento İlişkilerinden Sorumlu Bakan Olivier Veran milletvekili seçildi.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in, milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11’inci seçim bölgesinde galip geldiği kaydediliyor.

Fransa’da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Ülkede yaklaşık 48,7 milyon seçmen bulunuyor.