Fransa’da ‘Kadın gibi sür’ kampanyası

Fransa’da trafik kazalarının yüzde 84’üne erkeklerin neden olduğu ortaya çıktı.

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Fransa’da trafik kazası mağdurlarına yardım eden ‘Kurbanlar ve Vatandaşlar Derneği’nin Ulusal Bakanlıklar Arası Yol Güvenliği Gözlemevi (ONISR) verilerine dayandırdığı araştırmasına göre 2022 ve 2023’teki ölümle sonuçlanan trafik kazalarının yüzde 84’üne erkek sürücüler neden oldu.

Ayrıca alkollüyken kaza yapan sürücülerin yüzde 93’ünün de erkek olduğu açıklandı.

Motosikletlerin karıştığı ölümlü kazaların yüzde 94’ünde, bisikletlerin karıştığı ölümlü kazaların yüzde 87’sinde ve yayaların ölümüyle sonuçlanan kazaların yüzde 61’inde hayatını kaybedenler erkekler oldu.

Kurbanlar ve Vatandaşlar Derneği, resmi internet sitesinden duyurduğu kampanyada yol güvenliğinin sağlanması için sürücülere ‘Kadın Gibi Sür’ çağrısı yaptı.