Fransa’da hükümete gensoru

Fransa’da hükümetin 2023-2027 bütçe planlamasına ilişkin yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı muhalefet kanadı meclise gensoru önergesi verdi.

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Meclisteki oturumda 2023-2027 bütçe planlamasına ilişkin yasa tasarısı görüşüldü.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin bu yasa tasarısına ihtiyacı olduğunu savundu. Borne, bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, söz konusu tasarı için devreye koydu.

Hükümetin bu adımına karşı muhalefet kanadından sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) meclise gensoru önergesi sundu.

Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğindeyse yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve senatonun önüne geliyor.