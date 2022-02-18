Fransa’da ‘çikolatalı ekmeğin’ isim tartışmasından çıkan kavga hapisle noktalandı

Fransa’nın güneybatısındaki bir kasabada çikolatalı kruvasana benzeyen meşhur çikolatalı ekmeğin (Pain au chocolat) isim tartışması nedeniyle başlayan tartışmada, iki misafir gence saldıran kişi dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Food&Wine

Ulusal basındaki haberlere göre, Nouvelle-Aquitaine bölgesinin Mimizan kasabasında 9 Temmuz 2020’de kasabalı bir grup genç, ülkenin kuzeyinden gelen iki misafir gence, o bölgede ‘Chocolatine’ olarak bilinen çikolatalı ekmeğe hangi ismi verdiklerini sordu.

Misafirlerin verdiği “Pain au chocolat” cevabını beğenmeyen grup tartışma başlattı.

Çıkan kavgada, dışarıdan gelen iki genç, kasabalı grubun saldırısına maruz kalarak diş, çene ve kafataslarından ağır darbeler aldı.

Olay yargıya intikal edince, bölgedeki Mont-de-Marsan Mahkemesi aylar sonra saldıran gruptaki 21 yaşındaki bir genci kavgayı çıkardığı gerekçesiyle suçlu buldu. Hakim, kasabalı gence dört ay hapis cezası verdi.

Aynı dönemde karıştığı başka bir kavga nedeniyle de mahkemelik olan genci, hakim altı ay daha ek hapis cezasına çarptırdı.

Genç, aldığı toplam 10 aylık mahkumiyetin infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa’nın büyük bir kısmında ‘Pain au chocolat’ ismiyle anılan hamur işi, ülkenin güneybatısında ‘Chocolatine’ olarak biliniyor.