Fransa cihatçı siteleri ‘algoritmalarla’ takip edecek

Fransa’daki terör saldırılarından sonra 2017’de güncellenen terörle mücadele yasasının kapsamı daha da genişletiliyor. Mesajlardan sonra artık internet siteleri de özel algoritmalarla takip edilecek.

Fotoğraf: Reuters

2017’de çıkan yasayla güvenlik güçlerinin yine özel algoritmalarla mesajlaşma uygulamalarını takip imkanı verilmişti.

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Reuters, Fransa hükümetinin cihatçı ve aşırılık yanlısı sitelerdeki faaliyetleri özel algoritmalar kullanarak tespit etmek için yeni bir yasa tasarısı hazırladığını yazdı.

Anadolu Ajansı ise haberinde yasa tasarısındaki ilgili maddenin fişlemelere yol açabileceğini ve kişisel özgürlükleri daha kısıtlayacağını yazdı.

‘İstihbarat yöntemlerimizi sorgulamamız gerekti’

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, fişlenme eleştirilerine, “Büyük şirketler gibi devletler de algoritma kullanabilir” yanıtını verdi.

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Darmanin sözlerini şöyle sürdürdü: “Fransız topraklarına yapılan son dokuz saldırı, güvenlik servislerinin tanımadığı, izleme listesinde olmayan ve radikalleştirildiğinden şüphelenilmeyen kişiler tarafından gerçekleştirildi. Bu artık istihbarat yöntemlerimizi sorgulamamız gerektirdi.”

20’den fazla terör yasası çıktı

Fransa’da 1986’dan bu yana terörle mücadeleyi kapsayan İç Güvenlik Kanunu’nu güçlendirmek amacıyla 20’den fazla terörle mücadele yasası kabul edildi.

Ülkede ayrıca geçtiğimiz hafta, Tunus uyruklu bir kişinin karakolda polisi bıçaklayarak öldürmesi sonrası tartışmalar yeniden alevlenmişti.