Fransa kıyılarında 100 binden fazla ölü balık bulundu

Fransa’nın güneybatısında La Rochelle kentinin Biskay Körfezi açıklarında, balıkçı gemilerinin avladıktan sonra denize bıraktığı ölü balık sürüsü bulundu.

Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd Fransa tarafından 3 Şubat’ta paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, su yüzeyine çıkmış yüz binlerce ölü balık görülüyor.

WE'RE LIVE! Join Sea Shepherd Captain Thomas Le Coz of the M/Y Age of Union to discover the first images of our Ocean Killers campaign in France's Bay of Biscay, live on our FB page now: https://t.co/kAYOMAT9hi pic.twitter.com/ByAkvTsqpn — Sea Shepherd (@seashepherd) February 3, 2022

Kuruluşun açıklamasında, Biskay Körfezi açıklarında bulunan ve sayılarının 100 binden fazla olduğu düşünülen ölü mavi mezgitlerin, bazı balıkçı gemilerince avlanıldıktan sonra tekrar suya bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayın gerçekleştiği saatlerde dünyanın en büyük ikinci gırgır balıkçı teknesi olan Margiris’in de bölgede olduğuna dikkati çekildi.

‘Şok edici’

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görüntüleri “şok edici” olarak nitelendirdi ve olayın aydınlatılması için talimat verdiğini belirtti.

İstem dışı yapıldığı iddiası

Öte yandan Avrupa Açık Deniz Donduruculu Balıkçı Tekneleri Derneği (PFA) yaptığı açıklamada, derneğe bağlı Margiris adlı geminin ağının yırtılması sonucu balıkların denize istem dışı döküldüğünü öne sürdü.

Açıklamada, Avrupa Birliği mevzuatı gereğince, olayın ve tespit edilen balık miktarının gemi seyir defterine kaydedildiği belirtilerek, geminin tescil edildiği ülke olan Litvanya makamlarına bildirildiği aktarıldı.