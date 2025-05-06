Fransa içişleri bakanı başörtüsü yasağı istedi: Müslümanların inancı çarpıtılıyor

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau üniversitelerde başörtüsüsünün yasaklanmasını istiyor.

Bruno Retailleau. Fotoğraf: Liberation

RMC kanalının yayınına katılan Retailleau “Üniversitelerde başörtüsü yasaklanmalı mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Evet, bunu istiyorum çünkü klasik Müslüman inancına uymayan bir İslamcılığın olduğunu çok iyi görüyorum.”

“Kendi bayrağını, kendisine has değerleri dayatmaya çalışan bir İslamcılık var. Bana göre bunlar örneğin, kadının statüsünün erkeğinkine göre daha aşağı konuma koyan değerler” diyen 65 yaşındaki siyasetçi, bu duruma karşı dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

Müslüman Fransızların sözlerini üzerine alınmaması gerektiğini belirten Retailleau, “Siyasal İslam, Müslümanların inancının çarpıtıyor” dedi.

Bakan, 26 Mart’taki bir konuşmasında “Yaşasın spor, kahrolsun başörtüsü” demesine ilişkin, “Sözlerimin özünü inkar etmiyorum” dedi.

Fransa’da başörtüsü yasağı

Fransa’da Mart 2004’teki yasal düzenlemeyle başörtüsü yasağı ilk ve ortaöğretimde uygulanmaya başlanmış fakat üniversiteler muaf tutulmuştu.

Peçe, kamusal alanda 2010’da tamamen yasaklanırken uymayanlara 1500 avro (65 bin 650 lira) para cezası getirilmişti. Ayrıca okul gezilerine katılan annelere de başörtüsü yasağı gündemde.

2007 ile 2012 arasında cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy’nin son görev yılında okul gezilerine refakat eden annelere de başörtüsü yasağı getiren genelge yürürlüğe girdi.

Tartışılan genelge, Aralık 2013’te danıştayın başörtülü anneler lehine karar vermesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Son olarak parlamentonun üst kanadı senato, 18 Şubat’ta spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için önce parlamentonun alt kanadı ulusal mecliste kabul edilmesi gerekiyor.