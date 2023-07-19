Fransa’da bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yedi polise gözaltı

Fransa’da 27 Haziran’da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yedi polis gözaltına alındı.

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Ulusal basının Marsilya Savcılığı’na dayandırdığı habere göre, Nael’in öldürülmesinin ardından Marsilya’da 2 Temmuz’da düzenlenen protestoda ‘kamu yetkilisince şiddet uygulandığı’ gerekçesiyle yedi polis gözaltına alınırken biri daha sonra serbest bırakıldı.

Şiddete maruz kalan Hedi isimli 22 yaşındaki genç sekiz günlük iş göremezlik raporu alırken, 5 Temmuz’da bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hedi soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olay günü bir plastik merminin kafasına isabet ettiğini ve polislerin kendisini dövdüğünü anlattı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hedi komaya girmiş ve birkaç saat sonra uyanmıştı.

Fransa’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkmıştı.