Fox News için çalışan iki gazeteci Ukrayna’da öldürüldü

ABD merkezli haber kanalı FOX News için çalışan 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski ve 24 yaşındaki yapımcı Oleksandra Kuvşinova Ukrayna’daki çatışmalar sırasında öldürüldü.

Pierre Zakrzewski (solda) Fotoğraf: FOX News

FOX News CEO’su Suzanne Scott’ın açıklamasında, iki gazetecinin araçlarının başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde isabet aldığı belirtildi. Bölgeye Rusya’nın saldırıları artmıştı.

Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye’de çalıştığı bildirilen Zakrzewski’nin, şubat başından beri Ukrayna’da görev yaptığı kaydedildi. Scott, saldırıyla ilgili “Kalbimizin parçalandığı bir gün” dedi.

Kuvşinova’nın meslektaşı FOX muhabiri Trey Yingst “Yetenekli ve espriliydi. Fotoğrafçılığı, şiiri ve müziği severdi. Kahveye sevgimiz üzerinden hızlıca arkadaş olmuştuk. 24 yaşındaydı” dedi.

Sasha was killed alongside Pierre. She was talented, well-sourced and witty. She liked photography, poetry and music. We became fast friends over a shared love of coffee. She was 24 years old. pic.twitter.com/5iVcUwZgpu — Trey Yingst (@TreyYingst) March 15, 2022

Aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall’un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart’ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.