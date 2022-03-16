Fox News için çalışan iki gazeteci Ukrayna’da öldürüldü

ABD merkezli haber kanalı FOX News için çalışan 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski ve 24 yaşındaki yapımcı Oleksandra Kuvşinova Ukrayna’daki çatışmalar sırasında öldürüldü.
FOX News CEO’su Suzanne Scott’ın açıklamasında, iki gazetecinin araçlarının başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde isabet aldığı belirtildi. Bölgeye Rusya’nın saldırıları artmıştı.
Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye’de çalıştığı bildirilen Zakrzewski’nin, şubat başından beri Ukrayna’da görev yaptığı kaydedildi. Scott, saldırıyla ilgili “Kalbimizin parçalandığı bir gün” dedi.
Kuvşinova’nın meslektaşı FOX muhabiri Trey Yingst “Yetenekli ve espriliydi. Fotoğrafçılığı, şiiri ve müziği severdi. Kahveye sevgimiz üzerinden hızlıca arkadaş olmuştuk. 24 yaşındaydı” dedi.
Aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall’un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.
Rusya’nın Ukrayna’da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart’ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.