FOX Haber’e Anıtkabir’de engel: ‘Sadece Anayasa ihlali değil aynı zamanda akıl tutulması’

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Anıtkabir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine FOX Haber’in de içinde bulunduğu bazı basın kuruluşlarının alınmadığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesi ve ANKA haber ajansının girişi de engellendi. İletişim Başkanlığı’nın aldığı karara Türkiye Gazeteciler Sendikası “Bu yapılan akreditasyon değil sansürdür” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şentürk şöyle dedi: “FOX Haber’in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır…”

Anıtkabir’deki Cumhuriyet Bayramı törenlerine @FOXhaber ‘in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır… — Doğan Şentürk (@dogansenturk) October 29, 2021

‘Akreditasyon değil sansür’

Anıtkabir’e FOX Haber’in yanı sıra Cumhuriyet ve ANKA’nın girişi de engellendi. Uygulamaya tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası sosyal medya hesabından şöyle dedi: “Anıtkabir’deki töreni takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA’dan meslektaşlarımız İletişim Başkanlığı’nın emriyle içeri alınmadı. Bu yapılan akreditasyon değil sansürdür. Ayrımcılığa son verin, halkın haber alma hakkını çiğnemeyin.”