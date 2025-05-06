Forbes 'en zengin 100 Türk'ü sıraladı: Dört yeni isim

ABD merkezli Forbes dergisi dört yıl sonra ‘en zengin 100 Türk’ listesi hazırladı.

Zirvede yine Murat Ülker’in yer aldığı listeye dört isim ilk kez girdi.

Soldan sağa: Murat Ülker, Cemil Kazancı, İpek Kıraç. Fotoğraflar: AA

Forbes Türkiye‘deki habere göre o dört isim Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı.

2025’teki listede 108 kişi yer alıyor. Toplam servetleri 128,5 milyar dolar.

2020’deki listede 119 kişi vardı. Toplam servetleriyse 100 milyar dolardı.

Forbes listesine şu notu düştü: “Eğer listede ‘Neden yok?’ diye sorduğunuz, herkesin tanıyıp bildiği isimler varsa cevabı basit, güvenilir bilgi ve kaynaklara dayalı, sadece beyana dayalı olmayan bir hesaplama yapılamadığı için yoklar.”

İşte Forbes’ın ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde ilk 10:

Murat Ülker (Yıldız Holding): 5,5 milyar dolar Uğur Şahin (BioNTech): 4,8 milyar dolar Cemil Kazancı (Kazancı Holding): 4,3 milyar dolar Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.): 4 milyar dolar Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.): 3,8 milyar dolar Erman Ilıcak (Rönesans Holding): 3 milyar dolar Ferit Şahenk (Doğuş Holding): 2,8 milyar dolar İpek Kıraç (Koç Holding): 2,7 milyar dolar Filiz Şahenk (Doğuş Holding): 2,6 milyar dolar Semahat Arsel (Koç Holding): 2,6 milyar dolar

Listenin tamamı şöyle: