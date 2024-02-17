Flörtleşme uygulamalarından bıkanlara yedi öneri

Profil kaydırmak akbil doldurmak kadar romantik gelmeye başladıysa flörte yaklaşımı değiştirmek için The Guardian birkaç öneri sunmuş.

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Günümüzde flört etmek samanlıkta iğne aramak kadar eğlenceli.

Eğer ki ghostlanmıyorsanız (görmezden gelinmek) sahte bir profille kandırılıyorsunuz ya da dolandırılıyorsunuz.

Tuvaletteyken bile potansiyel flörtleri sağa sola kaydırıyoruz. Her mesaja ‘ahahha’ diye cevap verenler arasından sıyrılmaya çalışıyoruz. Çünkü gelecek eşiniz bir kaydırma uzakta olabilir.

1. Flörtleşmeyi kişisel gelişim için kullanın.

Flörtleşmek bir taktik oyunu haline geldi. Flört lügatına her gün yeni bir kelime ekleniyor: ghosting (görmezden gelmek), lovebombing (abartılı ilgi ve sevgiyle manipüle etmek), breadcrumbing (hiç ilgilenmediği bir kişiye ümit vermek), situationship (tam anlamıyla sevgili olmayan ama sevgiliyi çağrıştıran ilişkiler) ve daha fazlası…

Flörtleşmek kalp kırıklığına davet olarak görülebilir. Fakat bu riski almak kişisel gelişime fayda sağlar. Başarısız ilişkilere üzülmek yerine bunlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Bu yaklaşım dayanıklılığımızı artırırken kendimizi keşfetmemizi ve daha olumlu düşünmemizi sağlar. Beklentileri düşürmek hayal kırıklığını azaltabilir. Fakat saygısız hareketlere katlanmak zorunda değiliz ve bunları kişisel olarak da algılamaya da gerek yok.

Günümüzde ilişkiler çok hızlı başlayıp bitebiliyor. Yeni bir ilişkiye başlamak bir kaydırma kadar yakın. İlişkilere ve insanlara ‘kullan-at’ gözüyle bakılıyor.

Uygulamalarda sonsuz sayıda potansiyel flört var. Bu da dışarda bir yerde hala ‘mükemmel eş’ ve daha iyi bir ilişki olduğu yanılsamasını yaratıyor.

Kimseyi yakından tanımaya vakit tanımıyor ve gerçek bir bağ oluşturmaya çaba göstermiyoruz.

2. Vakit kaybı olarak düşünmeyin.

Birini tanımak ve flörtleşmek bir vakit kaybı değil. Aşık olmasanız bile hoş sohbet edebilirsiniz. Hatta belki biraz kahkaha atar, yeni bir arkadaş edinirsiniz.

Herkesin beklentileri var. Fakat karşınızdaki kişi beklentilerinizi karşılamak zorunda değil -görgü ve nezaket elzem tabi.

3. Sadece keyfinize bakın.

Flört çok heyecanlı olabilir. Mahallenizdeki baristayla flörtleşirken acaba bir şey olur mu heyecanı. Uygulamada hiç tanışmadığın flörtle sabaha kadar mesajlaşma heyecanı. Etkinlikte tanıştığın ama bir daha görmediğin arkadaşının arkadaşıyla bir daha karşılaşma heyecanı.

Flörtleşmek hiçbir romantik sonuca bağlanmasa da çok eğlenceli olabilir. Bir şeylerin olma ihtimali bile kalbinizi pırpır ettirmiyor mu?

4. Kendinizi değerlendirin.

İlişkilerdeki yoğun duygular beklenmedik tepkileri ve hareketleri ortaya çıkarabilir. Hassas noktalarınızı anlamaya çalışmak kendinizi daha iyi tanımanızı, sizin için önemli şeyleri ve sınırlarınızı belirlemenizi sağlar. Bunlar kişisel gelişim ve gelecek ilişkilerin sağlığı için çok önemli.

Flörtleşirken farklı insanlar, yaşantılar ve perspektiflerle karşılaşırsınız. Flörtlere özenli yaklaşmak dünyaya bakış açınızı genişletebilir ve empati gücünüzü artırabilir. Aynı zamanda belirsizliğe karşı toleransınızı, iletişim tercihlerinizi ve kendinizi ne kadar savunmasız bırakabildiğinizi keşfedersiniz. Özgüveniniz artar ve ilişkiden ne beklediğinizi anlarsınız.

5. Uygulamaları silin.

Sizi gerçekten tatmin etmiyorsa uygulamaları silin.

Uygulamalar genelde sadece ilk yüklendiğinde verimli oluyor. Uyumlu olduğunuz herkesle eşleştiğiniz ve buluşup buluşmayacağınıza karar verdiğiniz birkaç ay. Bundan sonra sıkıcı olmaya başlıyor. Kendinizi flörtleşmekten soğutmamak için ara vermekte fayda var.

Bu hayatınızın aşkını bulmaktan vazgeçin demek değil. Ama kendi iyiliğinize ve mental sağlığınıza öncelik verin. Bir ilişkiniz olmasa da hayattan zevk alabilirsiniz.

6. Bir hobi edinin.

Hep yapmak istemediğiniz ama hiç başlamadığınız bir şey var mı? Şimdi tam zamanı. Özellikle topluca yapabileceğiniz aktiviteler: Fotoğrafçılık, seramik, yelken, koşu… Yeni bir hobi sadece modunuza iyi gelmekle kalmaz. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışmanızı da sağlar. Yeni potansiyel flörtler -hatta belki hayatınızın aşkı.

7. Yeni insanlarla tanışmaktan çekinmeyin.

Büyük bir şehirde kaos içinde yaşayanlara saçma gelebilir. Ama uygulamalardaki insanlar da yabancı değil mi? Yabancılarla tanışmak ve kısaca sohbet etmek gününüzü güzelleştirebilir. Küçük jestlerle yeni insanlarla tanışmak çok kolay. Birinin kıyafetine iltifat edebilir ya da sokakta gördüğünüz tatlı kediyi gösterebilirsiniz. Hiçbir sonuca bağlanmasa da biraz sosyalleşmiş olursunuz. Belki yeni bir arkadaş ya da flört edinirsiniz.