FLO, Reebok’ın Rusya’daki mağazalarını almak için girişimlere başladı

Ayakkabı zinciri FLO, Rusya’daki mağazalarını satın almak için spor giyim şirketi Reebok’la görüşüyor.

Fotoğraf: axisistanbulavm.com.tr

Rus Kommersant gazetesi, FLO’nun Rusya’daki mağazalarını devralmak için Reebok’la görüştüğünü yazmıştı. Anlaşmanın büyüklüğünü yaklaşık 1,5 milyar ruble (24,8 milyon dolar) olarak açıklamıştı.

Reuters’a konuşan FLO’nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Ziylan, “Konuşuyoruz ama daha kesin bir şey yok” dedi.

Görüşmeler, Reebok’ın Rusya’daki 100’den fazla mağazasıyla ilgili.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından birçok uluslararası marka ülkeden çıkma kararı almıştı.

Ziylan “Ülkemizin politikası neyse aynısını takip ediyoruz. Bizim ülkemizin oraya bir ambargosu yok. Ülkemiz bize ‘Durun’ demediği müddetçe biz devam ediyoruz” dedi.

FLO Rusya’ya toptan mal satıyor ve ülkede henüz bir mağazası bulunmuyor.