Fitch: Türkiye’nin finansman riskleri azalıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk borçlanma araçları piyasasının yatırımcıların risk iştahının iyileşmesiyle canlandığını ve sukuk, yani kira sertifikası ihraçlarının arttığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Ekonomim‘de yer alan habere göre Fitch, ülkedeki borçlanma araçları piyasasındaki ihraçların finansman, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans konusunda kalkınma gündeminin etkisiyle önümüzdeki iki yıl boyunca canlanmaya devam edeceğini belirtti.

Fitch’in bugün yayınladığı raporda maliyetlerin yüksek kalmaya devam etmesiyle birlikte bankaların ve şirketlerin borçlanma araçları piyasasında devlet kurumlarından daha küçük paya sahip olmalarının beklendiği açıklandı.

Fitch İslami Finans Birimi Başkanı Bashar Al Natoor, “Döviz cinsinden tahvil ihraçlarında son dönemdeki artış ve Türkiye’nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinin ardından risk iştahının iyileşmesi kısa vadeli yeniden finansman risklerinin azaldığına işaret ediyor” dedi.

Fitch’e göre 2023’te dış piyasalarda 10 milyar dolar borçlanma aracı ihraç eden Türkiye, bu yıl da aynı miktarda borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor.

Fitch, 8 Mart’ta yayınladığı değerlendirmede geçen yılın haziran ayından bu yana uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğine ve kalıcılığına güvenin arttığını belirterek Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak ‘B+’ya, not görünümünü de ‘pozitif’e yükseltmişti.

Rapora göre Türkiye, dünyanın dördüncü büyük sukuk ihraççısı olup sukuk piyasasında aktif olan üç G20 ülkesinden biri. Türkiye’nin geçen yılki sukuk ihracı, borçlanma aracı piyasasındaki ihraçların yüzde 15’ine yükseldi. Bu oran 2018’de yüzde 6,2’ydi.