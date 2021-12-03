Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji’den yapılan son duyuruya göre Kuzey Ege’de fırtına, Trakya, Denizli ve Uşak çevrelerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Duyuruda bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına olacağı uyarısı yapıldı.

Trakya’daysa yarın öğle saatlerine kadar sürmesine beklenen sağanak yağışlar var.

Meteoroloji, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlara karşı yetkilileri uyardı.