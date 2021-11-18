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Yaramazlara biraz batar!

Fırtına mağduru inekler jetskilerle kurtarıldı

Kanada’nın batısındaki British Columbia eyaletinde, şiddetli fırtına hayatı felç etti. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jetskilerle kurtarıldı.

Kanada ordusu, pazar günü gece meydana gelen fırtınadan bu yana mahsur kalan binlerce sakine yardım etmek için çalışmaya başladı.


Bölgenin aylık yağış ortalamasının 24 saat içinde gerçekleşmesi sonucu binlerce kişi tahliye edildi. Yetkililer, doğal afeti iklim değişikliğinin etkilerine bağladılar.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jetskilerle kurtarıldı.

Başbakan Justin Trudeau, Washington DC ziyareti sırasında zarar görenlere yardım etme sözü verdi ve bölgenin yeninden kurulacağını söyledi.

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