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Yaramazlara biraz batar!

Fırında ekmek hamurunu top yapıp oynadılar, fatura ağır oldu

Van’da bir ekmek fırınında çekilen görüntülerde, çalışanların ekmek hamurlarına tekme atması, yere ve tavana fırlatması tepki çekti. Yaptırımı ağır oldu.

Erciş ilçesindeki bir fırında çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Videoda bir çalışanın ekmek hamuruna peş peşe vurduğu ve sağa sola fırlattığı anlar yer aldı. Bir diğer çalışanın ise “Şimdi onu baton (bir ekmek şekli) yapıp millete sat” dediği duyuldu.


Kapatıldı

Erciş Kaymakamlığı, görüntülerin geçen ramazan ayında çekildiğini belirterek gerekli kontrollerin yapıldığını, fırının mühürlenerek faaliyetine son verildiğini kaydetti.

Açıklamada, işletmeye kayıt dışı işçi çalıştırdığı için 6 bin 77, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 203, çalışanlara hijyen eğitimi aldırılmaması nedeniyle de üç kişi için 10 bin 407 lira para cezası verildiği kaydedildi. Toplam ceza miktarı 31 bin 687 lirayı buldu.

Erciş başsavcılığı da ilgili kişiler hakkında ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan’ soruşturma başlattı.

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