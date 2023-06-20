Finler hayatından memnun ama ankette mutlu demek daha seksi!

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ‘Dünya Mutluluk Endeksi’ne’ göre, son altı yıldır dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya.

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Business Insider, Finlere bu mutluluk işi hakkında ne düşündüklerini sordu. Finlere göre mutluluk başka bir şeyle karıştırılıyor.

Kimi Fine göre çocuklarının bisikletleriyle özgürce ve korkmadan okula gidip gelebilmesi ‘mutluluk’ sebebi. Yine bir kafede otururken bebeğini arabasıyla dışarıda güvenle bırakması da…

İş yaşam dengesinin sağlanması da mutluluk sıralamasında ülkeyi yükseltiyor. Öyle ki akşam 5’ten sonra ofislerde kimseyi göremiyorsunuz.

Ama Finler de diğer ülkelerdeki insanların doğada ateş yakmak gibi basit becerilere bile sahip olmamalarına şaşırıyor.

Çocuklarını özgürce yetiştiren, komşularına güvenen, işten zamanında ayrılan ve doğayla iletişim kuran çoğu Fin, anketten bahsedilince göz devirip iç çekiyor. Fine göre onlar ‘hayatlarından memnun.’

Sorun BM’de

Sorunsa Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayımlanan endeksteki ‘mutluluk’ ifadesi.

Ankete katılanlardan hayatlarını 0 ila 10 arasında puanlamaları isteniyor. Katılımcılara sordukları soru şu: ‘Şu anda hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?”

Aslında mutluluktan söz edilmiyor. Ama buna yaşamdan memnuniyet raporu demektense ‘Dünya Mutluluk Raporu’ demek daha ‘seksi’ olduğu için rapor böyle geçiyor. Oysa Finlere göre mutluluk daha çok duygularla ve duyguların iletilme biçimiyle ilgili.

Ve bu anketin aksine Fin halkı genellikle içe dönük ve içine kapanık bir halk olarak tanınıyor. Ayrıca kış ayları soğuk ve sürekli karanlık geçiyor. Yaz aylarında imkanı olan aileler kırsal kesimdeki yazlıklara çekiliyor. Ama buna rağmen Finlerin sahip olduklarından çok memnun olduğu da bir gerçek. Birçok ülkedeki yoğun güvenlik endişesi yok en azından.

Sağlık ve eğitim tüm halk için ücretsiz. Ayrıca ailelerin çocuk bakım masraflarının bir kısmını devlet karşılıyor. İşçiler 13 ulusal tatile ek olarak dört hafta yaz tatili ve bir hafta kış tatili hakkına sahip.

Küçük yaşlardan itibaren kötü çalışma koşullarına razı olmamaları öğütlenen Finler düzgün ücret, uygun molalar, uygun çalışma saatleri ve yeteneklerine uygun bir işe sahip oldukları için hayatlarından memnun.

Örneğin Finlandiya’da işini kaybeden bir kişi yeniden bir iş bulana kadar devlet ona yardım ediyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksama olmuyor.

Finlandiya nüfusunun yüzde 21,9’u 65 yaş ve üzerinde. Ülke, Japonya ve İtalya’nın ardından, dünyadaki en büyük üçüncü yaşlı insan yüzdesine sahip.

Buna rağmen Finler büyük hayaller kurmasa da hayallerine ulaşabiliyorlar. Bu yüzden hayatlarından memnunlar. Ama anketlerde mutlu demek daha seksi olduğu için de ‘en mutlu ülke’ olarak anılmaya devam ediyorlar.