Finlandiyalı bakan ‘Türk maymunlar’ ifadesi için özür diledi

Finlandiya’nın başbakan yardımcısı ve maliye bakanı Riikka Purra, 15 yıl önce yaptığı ve yeni gün ışığına çıkan bir dizi ırkçı yorum için özür diledi.

Riikka Purra. Fotoğraf: Iltalehti (Finlandiya medyası)

BBC’nin haberine göre Finlandiya medyası, Purra’nın bir blogda 2008’de yazdığı ‘ırkçı’ ifadeleri ortaya çıkardı. ‘riikka’ adlı kullanıcı adıyla yazdığı bir yorumda, toplu taşımada karşılaştığı göçmenleri kastederek “Bana bir silah verseler, banliyö treni cesetlerle dolardı” demişti. Ayrıca Purra’nın ‘Türk maymunlar’ diye bir ifade kullanırken siyah seyyar satıcılara yönelik de ırkçı sözler söylemişti.

Purra, önce yorumların kendisine ait olduğunu doğrulamamıştı. Sonrasında paylaştığı Twitter mesajında yorumların 15 yıllık olduğunu, kendisi siyasete başlamadan önce yapıldığını ve ‘aptalca’ olduğunu vurguladı. “Bu pozisyonda ve yaşta böyle bir şey yazmayacağım” diyen Purra “Ben mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım. Hiçbir şiddet, ırkçılık veya ayrımcılığı kabul etmiyorum” diye konuştu.

Finlandiya’da geçen ay düzenlenen genel seçimler sonucunda sağ ağırlıklı bir koalisyon hükümeti kurulmuş, Purra’nın başkanlığını yürüttüğü aşırı sağcı ‘Finns’ Partisi de hükümette yer almıştı.