Fillere buzlu meyve, kaplanlara buzlu et…

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, yaz sıcaklarında özel hazırlanan meyveli ve etli buz kokteylleriyle serinliyor.

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Nem oranıyla birlikte hava sıcaklıklarının zaman zaman 40 derece civarında hissedildiği kentteki hayvanat bahçesi sakinlerinin sıcaktan etkilenmemesi için bazı önlemler alınıyor. Kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanların, buzlu et kokteyliyle serinlemeleri sağlanıyor.

Ayı ve fil gibi hayvanlar içinse karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli hazırlanıyor.

Ayrıca hayvanlar özellikle öğle saatlerinde hortumla ıslatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların yaşam alanlarında serinlemeleri için havuzların bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Havuzların yanı sıra hayvanları serin tutacak meyve ve sebzelerle besliyoruz. Özellikle aslanlar, kaplanlar, leoparlar, jaguarlarımıza serinlemeleri için et kokteyli veriyoruz. Etleri buz halinde dondurduktan sonra veriyoruz. Ayılarımıza meyve kokteyli veriyoruz. Yine istedikleri zaman havuza girip serinliyorlar. Bunun yanında deve kuşları, develeri de fıskiyelerle serinletiyoruz.”

Fillerin de serinleme havuzları bulunduğunu aktaran Özsöyler, serinleme görüntülerinin ziyaretçilerin çok ilgisini çektiğini, bol bol fotoğraf çektiklerini anlattı.