Fikri Sağlar: Türkiye’de enerji sorunu, yönetimin kötü olmasından kaynaklanıyor

Türkiye’de enerji sorunun nedeni, yatırımların ve yönetimin kötü olmasından kaynaklanmaktadır!

Yenilenebilir enerji üretimine ağırlık verileceği yerde, tüketilen enerjinin yüzde 68,3’ü dışa bağımlı olan termik ve doğalgaz çevirim santrallarından elde edilmektedir.

Rüzgâr, jeotermal, güneş, gibi yenilenebilir enerji potansiyelimizin ise sadece yüzde 30,4’ünü kullanmaktayız!

Yıllar sonra devreye girecek olan Akkuyu Nükleer santralının ürettiği enerji payı ise sadece yüzde 10 olacaktır!

Dolayısıyla, nükleer enerji ülkemizin tek ve son seçeneği değildir.

Fikri Sağlar’ın yazısı