Fikri Sağlar: Türkiye son sürat uçuruma doğru gidiyor

Türkiye farklı bir yönde son sürat uçuruma doğru gidiyor… Sadece çöken ekonomiyi, aç ve işsiz kalan yurttaşların hayat kavgasını ya da gelecekten umutsuzca koparılmasını yaşamıyoruz. Aynı zamanda yargının bağımlı hale getirilmesi, sosyal devlet olmaktan çıkarılması, geleneksel ahlak, kurumsal etik, yasalara ve de insana saygı, toplum ve doğaya sevgi, dürüstlük, onur, namus, özgürlük ve dayanışma gibi Türkiye’nin çok önemli değerlerini de kaybetme zorlamasıyla karşı karşıyayız! “Üretmeyen ekonomide yasadışı yollarla elde edilen kara paraya, devlet kurumlarının işlevsel halden çıkarılmasına, kanun da hükümet de Meclis de yani devlette benim” diyen bir düzende yaşamaya mahkûm edildik! Can ve mal güvenliği hepten yok oldu.

Fikri Sağlar’ın yazısı