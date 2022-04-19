Fikri Sağlar: Türkiye son sürat uçuruma doğru gidiyor

Türkiye farklı bir yönde son sürat uçuruma doğru gidiyor… Sadece çöken ekonomiyi, aç ve işsiz kalan yurttaşların hayat kavgasını ya da gelecekten umutsuzca koparılmasını yaşamıyoruz. Aynı zamanda yargının bağımlı hale getirilmesi, sosyal devlet olmaktan çıkarılması, geleneksel ahlak, kurumsal etik, yasalara ve de insana saygı, toplum ve doğaya sevgi, dürüstlük, onur, namus, özgürlük ve dayanışma gibi Türkiye’nin çok önemli değerlerini de kaybetme zorlamasıyla karşı karşıyayız! “Üretmeyen ekonomide yasadışı yollarla elde edilen kara paraya, devlet kurumlarının işlevsel halden çıkarılmasına, kanun da hükümet de Meclis de yani devlette benim” diyen bir düzende yaşamaya mahkûm edildik! Can ve mal güvenliği hepten yok oldu.
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Konut fiyatında artış enflasyonu katladı: En yüksek oran İstanbul ve Mersin’de
Türkiye genelinde satılık konutta metrekare (m2) fiyatı yüzde 134,3 artışla 8 bin 656 lira oldu.
Bakanlık raporu: Türkiye’nin en çok ve en az gelişmiş ilçeleri hangileri?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin en gelişmiş ilçelerini belirledi. İlk 10’da İzmir’den ilçe yok; İstanbul ve Ankara dışından tek ilçe Bursa’dan. Türkiye’nin en gelişmiş ilçesi Şişli.
KONUTDER başkanına göre ikiye katlanan konut fiyatları daha da yukarı gidecek
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) başkanı Altan Elmas, konut piyasasında şu an arz şoku yaşandığını bu nedenle de fiyat artışlarının devam edeceğini söyledi.
AKP’li vekil: Maaş zamları enflasyonla eridi
AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, emekli, asgari ücretli ve memur maaşlarına zamların ‘enflasyonla eridiğini’ söyledi.
İBB yetkilisi duyurdu: Rumeli Hisarı’na konut inşası engellenmiş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, önceki dönemki AKP yönetiminin kentin sembol tarihi mekanlarından Rumeli Hisarı’na ‘konut inşa etmek istediğini, restorasyon çalışmasıyla projenin engellendiğini’ söyledi.