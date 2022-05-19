Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadarki en önemli siyasi adımı

AKP toplumsal muhalefeti ve iktidarın olumsuzluğuna karşı mücadele edenleri yargı sopasıyla korkutmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbullulara sahip çıkarak, Bursa mitinginin 21 Mayıs’ta Maltepe’de yapılacağını açıkladı. Olumlu bir duruş olan miting kararından daha da önemlisi, Türkiye’de uzun zamandır sinsice yürütülen ve toplumda onarılamayacak yaralar açacağı belli olan bir yapılanmaya karşı CHP olarak meydan okunmasıdır! CHP’lilerin SADAT kuruluşunun merkezi önüne gidip “seçim güvenliği bozulursa ve toplumda bir iç çatışma ortamı yaratılırsa tek sebebi SADAT olacaktır” açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar attığı en önemli siyasi adım olmuştur!
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