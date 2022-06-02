Fikri Sağlar: İktidarı kaybetme korkusu yönetim erkinin kimyasını bozmuş

Kısaca iktidarı kaybetme korkusu yönetim erkinin kimyasını bozmuş. Son çare seçmeni baskı, şiddet ve korkuyla sindirmeye çalışıyor. Ancak bunu dahi beceremiyorlar. Ego ve güç zehirlenmesi iktidara sürekli yanlış yaptırıyor. Yargı sopasını sallayıp duruyorlar. Talimatla dava açıyor, kimliğine bakarak hüküm veriyorlar. Bu davranış, gün gelip aynı sopayı kullanmak isteyenlere örnek olması nedeniyle kendileri için de çok tehlikeli olacak.

Bilen insandan çekinmeyin. O bildiğini bilir. Cahil insandan da çekinmeyin! O bilmediğini bilir.

Çekinilecek tek insan yarı cahildir. Çünkü o bilmediği bilmez. Hele hele bu yarı cahiller, korku içinde yaşıyorlarsa insana, topluma ve tüm değerlere düşman olurlar. Gaddarlıkları bu düşmanlıklarındandır.

Neyse ki; Seçim yakın. Tabii yapılırsa.

Fikri Sağlar’ın yazısı