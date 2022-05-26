Fikri Sağlar: Her skandal sonrası AKP iktidarı daha da çöküyor

TÜRKEN Vakfı’nın başkanları, Türk kökenli ABD vatandaşlarıdır ve Erdoğan ailesinin yakınlarıdır! Örneğin kurucu başkanı, Erdoğan’ın kuzeni Halil Mutlu olmuştur. ABD yasalarına göre, dernek ve vakıfların ihtiyaçlarına göre çalışanları istihdam etme, yurtdışından eleman getirme, yabancılara oturma müsaadesi alma gibi ayrıcalıkları vardır! Gülenciler bu ayrıcalıklardan yararlanarak ABD’de yaşamaktadır! Kılıçdaroğlu’nun yapılanları “kaçış hazırlığı” olarak değerlendirmesinde haklı olduğu Gülenciler örneğinde somutlaşmaktadır.

Görülen o ki, her skandal sonrası AKP iktidarı daha da çöküyor! Sandığa gömülmesi yakın! Yeter ki muhalefet, sandığın halkın önüne getirilmesini daha güçlü bir şekilde zorlasın!

Fikri Sağlar’ın yazısı