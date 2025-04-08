Fikri Sağlar: Gençler ve kadınların CHP'nin yaptığı 'siyasete' inandıkları belli

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Yenimahalle Belediyesinin Ankara’ya kazandırdığı en görkemli salonlarından biri olan ‘Nâzım Hikmet Kültür’ merkezinde CHP, 21. Olağanüstü Kurultayını yaptı… Kurultay; gözlerini hırs bürümüş iktidarın, saraydan çıkmamak için Türkiye Cumhuriyet’ini kuran Atatürk’ün 100 yıllık partisi CHP’ye çamur atanların kirli emellerini topluma göstermek ve düşünme dengesini kaybeden siyasal İslamcıların CHP’ye kayyum atama hevesini kursaklarında bırakmak adına yapılmıştır… Yapılan kurultay taşıdığı önemi kadar, siyaseten verdiği dersle de tarihe geçecektir…

Kurultay çok başarılı geçti… CHP Genel Başkanı Özgür Özel, delegelerin yüzde 92’sinin oyunu alarak güven tazeledi… Daha önceki kurultaylara, kırgın ve küskün oldukları için katılmayan, CHP saflarında yer almış, katkı sunmuş, partiye büyük emekler vermiş, arkalarında iz bırakmış ama hiçbir beklentisi olmamış gerçek CHP’lilerin bu kez, salonunu doldurmalarıydı… Çoğunun ‘onur konuğu’ kartıyla salonda oturduğuna şahit oldum. Onları görünce hem sevindim hem de bu büyük potansiyelin değerlendirilmemesine üzüldüm… Siyaset dünyasında böyle büyük bir potansiyelin sadece CHP’de olduğu bilinmeli… Altını çizerek yazıyorum ki CHP bu engin deneyimlerden yararlanmalı!

Gençler ve kadınların, CHP’nin yaptığı ‘siyasete’ inandıkları belli… Onların sahip çıkmadığı hiçbir düşünce ve eylem başarılı olamaz… Bu durum ülkeye umut veriyor… Bundan böyle oluşturulacak yol haritasıyla, öncelikle yoksulluğu kalıcı olmaktan çıkaracak plan ve projelerin sade bir dille topluma anlatılması gerekmekte… Doğru ağızlardan, herkesi kucaklayan inandırıcı bir yöntemle bu anlatım sağlanmalı…

Fikri Sağlar’ın yazısı