Fikri Sağlar: Erdoğan için tek çıkış yolu var

Erdoğan için tek çıkış yolu var. O da Haziran 2023’ten önce TBMM’nin seçim kararı vermesi… Gerekçesi şu: Anayasa, “Bir kimse 2 kez Cumhurbaşkanlığı yapar ancak 2’nci dönem süresi dolmadan TBMM seçim kararı alırsa, 3’üncü kez aday olmaya hak kazanır” diyor. Dikkat edin, süresi dolmadan!.. Sanki AKP ülkede her konuda adaleti oluşturmuş da Cumhurbaşkanı’nın “hakkı yenmesin” telaşına kapılmış! Aslında AKP, adil olmayan ve otokratik düzenin devamı için cankurtaran olan, defalarca tekrarlanmaya müsait, devamında diktatörlüğü meşrulaştıracak böyle bir maddeyi Anayasa’ya sinsice yerleştirerek demokrasi karşıtlığını açığa vurmuştur. Kaldı ki bu madde mevcut Anayasa’nın “eşit yurttaş hakkını da yok sayan” yeni bir ayrıcalık getirmiştir. 2018’den beri uygulanan sistemin ucube olduğunun bir başka örneği de budur.

Fikri Sağlar’ın yazısı