Fikri Sağlar: Doymak bilmez bir avuç siyasetçi, dünyayı yaşanmaz hale getiriyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek adına başlattığı kanlı savaş 22’nci gününe girdi. Kaç kişinin öldüğünü tam bilmiyoruz. Ama çocukların, yaşlıların yani suçsuz sivillerin vahşice katledilişlerini görüyoruz. Yaklaşık “iki buçuk milyon Ukraynalının” evlerini terk ederek sınırdaş ülkelere sığındıkları, savaşın uzama tehlikesini gören Rusların ise ülkelerini terk ederek göç ettiğine dair haberler medyada yer alıyor. İnsanlığın gelişmesinde en son noktaya gelinen 21’inci yüzyılda, bir katliam olan savaşa kalkışmak, insan aklıyla da onuruyla da ve tarih boyunca oluşturduğu kültürüyle de bağdaşmıyor.

Zapt edilmez hırsları, psikopatça davranışlarıyla ülkelerini ve dünyayı tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu gaddar yöneticilere dur demeli! Irak’ta Bush’un, Suriye’de Trump’ın dengesizliği ve saldırganlığıyla Ortadoğu’yu nasıl cehenneme çevirdiklerini daha çok yeni yaşadık! Kısaca; Arapları kışkırtan, Afrikalıları sömüren, Asyalıların varlıklarına göz koyan, Pasifik’teki ülkelere yerleşen, Güney Amerika’da her türlü ahlak dışı yaşamı destekleyen, yani, insanlığın elindeki tüm değerlere göz koyan, doymak bilmez bir avuç siyasetçi, dünyayı yaşanmaz hale getiriyor.

Fikri Sağlar’ın yazısı