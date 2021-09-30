Fikri Sağlar: Cumhur ittifakı kendini ters köşede buldu

Bu hafta başında HDP, kendisinden çoktandır beklenen ve ittifak içinde olan siyasi partileri de şaşırtan “gelecekle ilgili bir tutum belgesi” açıkladı… Demokrasi, eşitlik ve özgürlükten yana olanlar bu belgeyi dikkat ve umutla izlerken teokratik oligarşiden çıkar umanların birden şekli şemaili değişti. Bazen siyasette” ters köşeye yatırdı” deyişi kullanılır!



Özellikle HDP’nin kapatılmasından medet uman Cumhur İttifakı, beklenilmeyen bu açıklamayla bir anda kendini ters köşede buldu! HDP bu açıklamasıyla son günlerde Türkiye üzerinde yoğunlaşan kara bulutların birden dağılmasına da neden oldu!

Fikri Sağlar’ın yazısı