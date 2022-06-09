Fikri Sağlar: Cehaletten mi, yoksa ihanetten mi?

Her gün akaryakıta büyük zamlar geliyor. İktidar; bizim gibi petrol üretmeyen ülkelerden daha pahalı akaryakıtı, yurttaşlara kullandırıyor. Yani, petrol varil fiyatının artış bahanesi geçerli olmuyor. Yandaşlardan vergi almayan iktidar, en kolay ama en acımasız vergi alma yolu olan “dolaylı vergi yöntemine” akaryakıtta abanıyor. Oysa akaryakıt, ekmeğe de gıdaya da giysiye de kalemden cama, tebeşirden bulaşık makinesine kadar aklınıza gelecek her emtianın fiyatına zam olarak biniyor. Kısaca, ekonomi de siyaset de AKP tarafından kötü, hem de çok kötü yönetiliyor. Bilimsel olan yolları bırakıp “NAS var” diyerek bir millet ve bir ülkeyi iflasa götürmenin gerekçesi ne olabilir? Neden olarak, “Cehaletten mi? yoksa ihanetten mi?” bahsetmek gerekir

Fikri Sağlar’ın yazısı