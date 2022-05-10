Fikri Sağlar: Böyle biri İçişleri bakanı olmamalı

Gerçeklerle mücadele etmek, iktidardan hesap sormak varken, ülkenin gündemi değiştiriliyor. Ümit Özdağ /Soylu düellosu Türkiye’nin geldiği son nokta. Ancak kabile yönetimlerinde görülen vahim bir durum… Ölene kadar devam edeceği açıklanan bu kan davasının Türkiye‘nin malını, canını ve ülkesini emanet ettiği sözde İçişleri Bakanı tarafından başlatılması tam bir felaket. Böyle biri, İçişleri Bakanı olmamalı! Herkese hakaret eden, suçluyu saklayan, suçsuzları suçlayan birine, bırakın başka ülkelerin yöneticileri, ülkenin yurttaşları niye güvensin!

Millet aç! Bir adım sonrası felaket! Siyasiler akıllarını başlarına devşirmeli, artık masadan kalkıp AKP’yi erken seçim için zorlamalı…

Fikri Sağlar’ın yazısı