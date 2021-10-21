Fikri Sağlar: Anlaşılıyor ki iktidar, artık kendinde değil

Oliver Várhelyi’nin açıkladığı raporda, faşist dönemlerde yaşanan insan hakları ihlallerinin en vahşisi olan işkencenin tekrar gündeme getirilmiş olması Türkiye için kara bir lekedir! Várhelyi, “İşkence ve kötü muameleye ilişkin inandırıcı ve ciddi iddialar bildirilmeye devam edildi” diyor. “Ulaşılan belgelere göre, işkence ve kötü muamele gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde ve gayri resmi gözaltı yerlerinin yanı sıra, sokaklarda, çoğunlukla gösteriler ve toplantılar sırasında meydanlarda yapılıyor” diyor.

Raporda, “Özellikle Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve Onur Yürüyüşü’ndeki kötü muamele ve aşırı güç kullanımıyla ilgili” bölümde, AKP iktidarının ülkede yaşattığı polis şiddetinin vahim bir boyuta taşındığı tespit ediliyor!

Her zaman olduğu gibi AKP iktidarı bu raporu kabul etmiyor ve “Raporun, ülkeye özgü koşulları değerlendirmeden, yönetim ve siyasal sistemimize, temel haklara, bazı yargı/idari kararlar ile terörle mücadelemize yönelik haksız ve orantısız tespitlerini reddediyoruz” diyor! Pes artık! Laik demokrasiden ve bağımsız yargıdan vazgeçmek, temel insan haklarını ihlal etmek ülkemize özgü koşulmuş ha! Anlaşılıyor ki iktidar, artık kendinde değil!

Fikri Sağlar’ın yazısı