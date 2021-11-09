Fikri Sağlar: AKP artık kesin olarak biliyor ki, demokratik yollarla seçim kazanması mümkün değil!

AKP artık kesin olarak biliyor ki, demokratik yollarla seçim kazanması mümkün değil!

Havuz medyası ve oluşturduğu paramiliter güçler aracılıyla, ya halkı korkutarak sandığa gitmesini önleyecek, ya da zorbaları kullanarak sandık başında ve de sayım sırasında muhalefeti sindirecek!

Şayet planladıkları oyun buysa başaralı olmaları mümkün değil!!

Aç ve işsiz kalan, zamlar altında inleyen, emeği çalınan, yalanlarla kandırılmaya çalışılan, her gün aşağılanan, inancı sürekli istismar edilen, kin ve nefret söylemleriyle 2’nci sınıf yurttaş olarak gösterilen emekçiler, işçiler, esnaf ve çiftçiler, mütedeyyinler, Aleviler, Kürtler, hak arayanlar, Kemalistler, devrimciler kısaca yurtseverler bu oyuna gelmeyecekler.

Hem sandığa gidecek hem de sandıktaki oyuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacaklardır!

Fikri Sağlar’ın yazısı