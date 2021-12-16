Fikri Sağlar: AİHM kararlarını tanımamak anayasayı tanımamakla eşdeğerdir

AKP hâlâ bir şeyin farkında değil! Demokrasiyle yönetilen, bağımsız ve tarafsız yargıyı oluşturan tüm ülkeler; ekonomik, siyasal, diplomatik ve kültürel gelişmişliklerini, insan haklarına duydukları saygı ve emeğe verdikleri değerle sağlamışlardır! Bu nedenle Avrupa’nın 47 ülkesi, AİHS’i bir anayasa olarak kabul etmiş, AİHM’in kararlarını da bu anayasanın değiştirilemez direği olarak görmektedir!

Kısaca AİHM, AKBK ve AB’nin en prestijli kurumudur! AİHM kararlarını tanımamak kendi anayasamızın 90. Maddesi’ni ve Anayasa Mahkemesi’ni, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını tanımamakla eşdeğerdir! Bu kurumları tanımayanlar Anayasa suçu işlemektedirler… Zamanı gelince mutlaka bağımsız yargı önünde hesap vereceklerdir!

Fikri Sağlar’ın yazısı