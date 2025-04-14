Fikret İlkiz: Çok yakında bu ülkenin evlatları açılan ceza davalarında işkenceyi anlatacaklar

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Biraz vicdan…. TBMM’sinde konuşulanlar duvarlara söylenmedi, suya yazılmadı… Keşke Meclis duvarların sesi olsa, konuşsa; vicdanınınız sızlasa… “Biraz vicdan ya biraz, biraz vicdan! Lanet olsun gerçekten, lanet olsun ya! İşkenceye izin verene de lanet olsun gerçekten ya!” Bu isyanı duyun, bu seslenişten rahatsız olun! Ağır insan hakları ihlallerinin Meclis tarafından araştırılması talep ediliyordu… İYİ Parti’nin grup önerisi oylamaya sunuldu… Kabul edenler… Kabul etmeyenler… İYİ Parti grup önerisi kabul edilmemiştir. Ardından DEM Partinin benzer önerisi görüşüldü ve oylamaya sunuldu, reddedildi.

Meslektaşımız Diyarbakır Milletvekili Avukat Sezgin Tanrıkulu söz aldı ve söylediklerini Meclis tutanaklarından aktaralım: “…Size okuyorum, bakın, okuyorum, bunu okuyacağım; ilk ben paylaştım. AK PARTİ’li kadın milletvekilleri size okuyorum, AK Partili kadın milletvekilleri… ‘Saçımdan çekildim -bir kız, bir genç kadın- yerde sürüklendim. Kelepçe takılmaya götürülürken ‘Seni dövmeyeceğim, tamam’ deyip ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli gözlü ve uzun boylu, 185-190 boylarında olan erkek polis ‘Senin göğüslerin mi var?’ diyerek göğüslerime dokundu, ben de o esnada altıma kaçırdım…”

Sezgin Tanrıkulu Meclis konuşmasını bitirirken çok sinirlendi, elindeki kağıtları “Lanet olsun, lanet olsun!” sözleriyle fırlattı attı… Meclise fırlatılıp atılan kağıtlarda yazılı işkenceyi okuyun! Vicdanınız sızlasın! Sırt çevirebilirsiniz. Kulaklarınızı tıkar, işitmeyebilirsiniz! Ama çok yakında vicdanınız duymak istemediğiniz fısıltıları çığlığa çevirecek, Çok yakında çığlık çığlığa işkenceyi duyacaksınız… Çok yakında bu ülkenin evlatları açılan ceza davalarında işkenceyi anlatacaklar… Vicdan; vicdanları sızlatacak! Lanet olsun!

Fikret İlkiz’in yazısı