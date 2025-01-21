Fikret Başkaya: Siyaset erbabının yegane kaygısı zengin olmak ve bu sefil düzeni 'meşrulaştırmak'

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Siyaset erbabının yegâne kaygısı zengin olmak ve bu sefil düzeni “meşrulaştırmak”, kabullendirmek… Boşuna ‘balık baştan kokar’ denmemiştir… Yegâne amacın zengin olmak, daha çoğa sahip olmak olduğu duruma ne denir… İyi de zengin olmanın yolu nedir? Zengin olmanın sadece iki yolu vardır: başkasının emeğini sömürmek ya da yaratılmış olanı ve toplumun hizmetine sunulan, sunulması gereken ortak varlığı, “müşterekleri’, herkesin olanı, olması gerekeni çalmak, yağmalamak, talan etmek… Zengin olmanın bir üçüncü yolu yoktur… İnsanlar bu tartışmasız gerçekliğe dair neden kafa yormuyor?… Ahlaksızlığa, haksızlığa, soysuzlaşmaya, çürümeye tepki göstermeyene ne denir? Bunu yapmayan yanlışa, yalana, kepazeliğe ‘ortak olmuş’ olmuyor mu? Bir adamın küçük bir çocuğu dövdüğünü gördüğünde üç şey yapabilirsin: Çocuğu adamın elinden kurtarmaya çalışmak, çocuğun dövülmesini seyretmek veya adamla bir olup çocuğu dövmek… Haksızlık karşısında tarafsız olmak mümkün değildir.

Hiçbir insan ne kadar akıllı, becerikli, yetenekli, çalışkan olursa olsun, sadece kendi emeği ve çabasıyla zengin olamaz… Elbette geçimini sağlayabilir, en azandan mütevazı bir gelire sahip olabilir ama asla zengin olamaz… Zengin olmak, başkasının emeğini sömürmek veya toplumsal zenginliğe, toplumsal yaşamanın, birlikte yaşamanın vazgeçilmezi olan müşterek’e el koymadan, çalmadan mümkün değildir… İnsanlar ekmek çalanı sorun ediyor da ülkenin varını-yoğunu sömüren, yağmalayan, talan eden büyük hırsızları sorun etmiyor… Zenginlik tabu olduğu için… Şımarık kapitalist Elon Musk’ın 442 milyar dolar serveti var… Bundan büyük skandal olur mu? Bu utanılacak bir durum değil midir? Nasıl oluyor da herkes gibi bir beyni, iki gözü, iki eli, iki kolu olan bu zat 160 ülkenin milli gelirinden fazla servete sahip olabiliyor?.. Bu zat-ı şerif ortalama insandan 442 milyar daha akıllı, yetenekli, becerikli, gayretli, çalışkan olduğu için mi, yoksa “iş bitirici’ olduğu, ortak zenginliği çaldığı, hortumladığı içi mi o skandal servetin sahibi olmuştur…

Fikret Başkaya’nın yazısı