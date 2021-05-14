Figen Çalıkuşu: Sedat Peker ‘Susurluk kamyonu’ gibi bir işlev yapıyor

Türkiye’de yürütme, yargı ve yasama 90’lı yılların çok daha gerisinde.

Anayasası rahatlıkla yok sayılan, kararnameler, torba yasalar ile yönetilen, yargısı bağımsız ve tarafsız olma özelliğini çoktan yitirmiş, medyası neredeyse kalmamış, baskı ve yasaklar ile kuşatılmış, denetim, şeffaflık ve hesap verilebilirlik mekanizmaları rafa kaldırılmış bir ülke artık Türkiye.

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Böyle bir Türkiye’de suç örgütü liderlerinin siyasetin koalisyon ortakları olması da kaçınılmaz.

Sedat Peker de çok yakın zamana kadar bu konumdaydı. Siyasal iktidarın itibarlı bir işbirlikçisiydi.

Ancak birkaç zamandır dışlandı, dışlanınca da anlaşılan ‘Susurluk Kamyonu’ gibi bir işlev yapar oldu. Kirli yapının üzerindeki perdeyi, her videoda biraz daha yırtıyor.

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Figen Çalıkuşu’nun yazısı