Figen Çalıkuşu: Otokrat mısın, demokrat mı?

Türkiye’nin de tek adamın ülkesi olmasını mı?

Biden otokrasiye karşı demokrasinin zaferini istiyor.

Reklam

Putin ne istiyor?

Onun emrinde hareket eden, ona bağımlı bir diktatörler birliği…

O zaman bu Avrasyacılar ne istiyor?

Reklam

Türkiye’nin de tek adamın ülkesi olmasını mı?

Türkiye’nin menfaati, ülkesinde tek adam olan Putin’le birlikte anılmakta mı, otokrasiye savaş açan ABD ve Avrupa Birliği kanadında olmakta mı?

Diktatörlerle mi birlik olacağız demokratlarla mı?

Buna net bir cevap vermemiz gerekir.

Şimdiye kadar siyasal iktidarın en bedava yakıtı milliyetçiliğe hazır olda durarak selam çakan muhalefet, dilerim bundan böyle dünyayı bu ayrım üzerinden daha cesurca solumayı başarır.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı