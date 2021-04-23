Diken

Yaramazlara biraz batar!

Figen Çalıkuşu: Otokrat mısın, demokrat mı?

Türkiye’nin de tek adamın ülkesi olmasını mı? 

Biden otokrasiye karşı demokrasinin zaferini istiyor. 

Reklam

Putin ne istiyor? 

Onun emrinde hareket eden, ona bağımlı bir diktatörler birliği…

O zaman bu Avrasyacılar ne istiyor? 

Reklam

Türkiye’nin de tek adamın ülkesi olmasını mı? 

Türkiye’nin menfaati, ülkesinde tek adam olan Putin’le birlikte anılmakta mı, otokrasiye savaş açan ABD ve Avrupa Birliği kanadında olmakta mı? 

Diktatörlerle mi birlik olacağız demokratlarla mı? 

Buna net bir cevap vermemiz gerekir. 

Şimdiye kadar siyasal iktidarın en bedava yakıtı milliyetçiliğe hazır olda durarak selam çakan muhalefet, dilerim bundan böyle dünyayı bu ayrım üzerinden daha cesurca solumayı başarır. 

Figen Çalıkuşu’nun yazısı

SON HABERLER

Bunun da aplikasyonu yok

Bayram gelir toplu mesaj, doğumgünü olur balon resmi, işin düştü yan yana el şekli. Ne oldu yaa? Bir tebrik, bir teşekkür, bir rica, bir ses? Değer vermek, emek vermek karşındakine, ilişkine?

10 sağlık ocağından sadece biri yeterli

Türkiye’deki 10 aile hekimliğinden sadece biri tamamen yeterli; giriş ve çıkışı ayrı, triyaj/izolasyon alanı bulunan aile hekimliğinin oranı da aynı. Şehir hastanelerine ödenen bir yıllık kira bedeliyle 16 bin ASM inşa edilebilir.

Çözülme bitti, yerli yatırımcı dolara döndü

Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrası fırlayan kuru fırsat bilip dolar hesaplarını bozan yerli yatırımcılar, yeniden döviz toplamaya başladı. Son iki haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 234 milyon dolar arttı.