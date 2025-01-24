Figen Çalıkuşu: Halk demokrasi ve hukuk istiyor

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Halk demokrasi ve hukuk istiyor.

Kuvvetler ayrılığının yok olduğu tek adam sisteminde bu mümkün mü?

Tüm kuşatmanın, tüm bu derinleşen yoksulluğun, tüm bu kuralsızlığın, tüm bu yolsuzluğun, tüm bu çürümenin sebebi bu sistem değil mi?

O zaman siyaset, halkın desteği ve rüzgârı ile yelkenlerini doldurmalı ve “bu oyunu artık oynamıyoruz” demeli.

Piyonları değil kötülük üreten “sistemi” hedef almanın tam zamanıdır…

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine son verme bir demokratik kampanyaya, yeniden dirilişe ve yürüyüşe dönüştürülmeli.

Çalıştırın artık şu sensörleri…

Hukuka sahip çıkın… Hukuka sahip çıkarsanız ülkenize, halkınıza ve kendinize de sahip çıkmış olacaksınız.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı