Figen Çalıkuşu: Dünya 'ölüm melekleri' gibi dolaşan siyasetçilerle karşı karşıya

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Aklıma sadece John Reed gelmedi…

Komünist Manifesto da geldi.

Nasıl başlıyordu?

“Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor”

— Komünizm hayaleti.

Eski Avrupa’nın bütün güçleri bu hayaleti defetmek üzere kutsal bir ittifak içine girdiler: Papa ile çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polis ajanları.”

İki asra yaklaşan bir zaman sonra Avrupa’da gene bir hayalet dolaşıyor.

Faşizmin hayaleti…

Demokratik Avrupa Güçleri bu hayaleti def etmek üzere kutsal bir ittifak içine girebilecek mi?

Çok şüpheli.

Dünya bu faşizm kasırgasını elbette atlatacak.

Ama 80 yıl önce “faşizm hayaletinden” ancak milyonlarca insanın ölümünden sonra atlatabilmişti.

Faşizm, ölüm demektir.

Dünya ölümün karanlığıyla ve “ölüm melekleri” gibi dolaşan siyasetçilerle karşı karşıya.

Bu da geçer…

Ama o lafı da unutmamak gerek, “geçer de deler geçer.”

Figen Çalıkuşu’nun yazısı