Figen Çalıkuşu: Bu karara rağmen niye gazetecileri tutukluyorsunuz?

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Adalet Bakanı, “gazeteciler gazetecilik faaliyetinden yargılanmazlar,” dedi.

Eee, neden yargılanıyorlar? Kokain ticaretinden mi?

Bakın, Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı var.

Üstelik her kişi ve kurum için bağlayıcı ve kesin.

Karar ne diyor:

“…..uygulanan tutuklama tedbirinin suça konu edilen yazı ve konuşmaların içeriğinden bağımsız olarak kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yanında ifade ve basın özgürlüklerine yönelik de bir müdahale oluşturduğu…”

Bu karara rağmen niye gazetecileri tutukluyorsunuz?

Gözaltı kuşatmaları sürerken Adalet Bakanı bir de 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini açıkladı.

Strateji üzerine strateji, paket üzerine paket ama toplumun yargı kurumuna güveni yüzde1,4.

Kimse güvenmiyor yargıya.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı