Figen Çalıkuşu: Bölge halkı mesajı fazlasıyla aldı

İşte böyle bir dönemde, “Kadim şehirde, kadim birliktelik için geliyoruz” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba akşamı Diyarbakır’a gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP ve toplum açısından çok anlamlı olan ziyareti “demokrat” olmayı beceremeyen siyaset unsurları tarafından çelmelenmeye çalışılacaktır.

Beyhude çaba…

Kılıçdaroğlu siyaseten yanlış bir okuma yapmış olsa, on bir büyük belediye bugün muhalefet yönetiminde olmazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti yakılan meşaleler, çarpıcı karşılama konvoyları, çekilen zılgıtlar, Dengbêjler, yeni katılımlarla amacına ulaşan çok coşkulu ve görkemli, çok isabetli ve doğru bir siyasal adım oldu.

Kılıçdaroğlu’nun “ben sizin dertlerinize talibim” cümlesi beni çok etkiledi, Geziden yansıyanlar, bölge halkının da bu mesajı fazlasıyla aldığını gösteriyor.

Kılıçdaroğlu’nun helalleşme gezisine çelme takmak isteyen var ise ülke insanına baksın, insanı görsün yeter.

Baktığı o yerde gerçeği ve “geliyor gelmekte olanı” görecek.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı